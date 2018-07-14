AKP’li Sofuoğlu dertli: Avrupa’da cumhurbaşkanımızın üzerine çok gidiliyor, eşim haberleri söylüyor, tartışıyoruz

Meclis’e Lamborghini marka otomobiliyle giden AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, “Cumhurbaşkanımıza olan aşkımı bildiği için, ona saygısı büyük. Avrupa’da cumhurbaşkanımızın üzerine çok gidiliyor. Haberleri eşim bana söyleyince bazen sinirlerime hakim olamıyorum, tartışıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle kariyerini bitiren Sofuoğlu, 24 Haziran’da AKP’den vekil seçilmişti.

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Posta’dan Alev Gürsoy Cimin’e konuşan Sofuoğlu, “Bu görevi sırf Cumhurbaşkanıma destek olmak için yapıyorum. Hayalim vaktimi öncelikle ailemle ve yetiştirdiğim sporcularla geçirmekti. Stressiz bir hayat yaşayacağım derken, böyle zorlu bir göreve geldim. Oysa tatil planlarımı bile yapmıştım. Hepsini elimizin tersiyle ittik. Zorlandığımı saklamıyorum. Artık, nasıl faydalı olabilirim, neler yapabilirim düşünceleri içerisindeyim” dedi.

Meclis’e Lamborghini marka otomobiliyle gitmesiyle ilgili “Gelebilen gelsin. Milyonlarca euroyu, her şeyi bir kenara bırakıp, millete karşılıksız hizmet etmeye çalışan biri var, onu düşünsünler. Onlar yapabilirler miydi acaba? Bu da benim sorum. Ben sporcuyum, bana yakışıyor böyle bir araca binmek. Cumhurbaşkanımızın özel uçağı var, kendi aracıyla geziyor diye milletin derdini anlamaması söz konusu değil. İmkanın varsa en iyisini alacaksın, en iyisini yapacaksın” diyen Sofuoğlu, bu kararı milletvekili listeleri açıklandığında aldığını söyledi.

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‘Kimsenin konuşma hakkı yok’

Spor otomobiliyle ‘mesaj’ verdiğini söyleyen Sofuoğlu, aracını eşinin üzerine kaydettirerek vergiden ‘kaçtığı’ yönündeki eleştiriler için “Değeri 2.5 milyon lira. Vergiler de üzerinde olsaydı 5 milyon liraydı. Yabancı vatandaşlara tanınan haktan yararlandım sadece. Hakkı olan gidip alsın, kimsenin konuşma hakkı yok” diye konuştu.

AKP’li vekil sözlerini şöyle bitirdi: “Cumhurbaşkanımıza olan aşkımı bildiği için, ona saygısı büyük. Evimize geldi sonuçta. Avrupa’da Cumhurbaşkanımızın üzerine çok gidiliyor. Haberleri eşim bana söyleyince bazen sinirlerime hakim olamıyorum, tartışıyoruz.”