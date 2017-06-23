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AKP’li siyasetçiden Kılıçdaroğlu’na: ‘Reis’in ağzından çıkacak bir kelimeye bakıyoruz


 

AKP’li belediye meclis üyesi, ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit etti.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’in haberine göre İzmir’in Karabağlar belediyesi meclis üyesi Emrullah Kavuz, video paylaşım sitesi Dailymotion’da CHP liderini hedef alan bir video yayınladı.

Videoda Kavuz, Rabia işareti yapan bir grup insanla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın Rabia işareti yaptığı bir tablonun önünde görülüyor.

Kavuz, parmak sallayarak Kılıçdaroğlu’nun tehdit ederken, konuşmasında da sıklıkla Rabia işareti yapıyor.

AKP’li siyasetçinin söyledikleri şöyle: ‘FETÖ’nün, HDP’nin PKK’nın talimatıyla Amerika’nın talimatıyla bizlere Rabia işaretimizi bırakmamızı söyleyen ve bugün yürüyüş yapmaya başlayan Kılıçdaroğlu… Sana İzmir’den sesleniyoruz. CHP’lisiyle, MHP’liyse, AK Partilisiyle, yeter ki terörist olmasın… Milletimize sevdalıyız. Bu yüzden tek millet diyoruz. Ve biz de ecdadımızdan öğrendiğimiz, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışındayız. O yüzden tek devlet. Ve bizler şehitlerimizin kanının sembolü, bağımsızlığın sembolü, göklerde dalgalanan şanlı al bayrağımızdan başka bayrak tanımayız. O yüzden tek bayrak. Ve bizler şehitlerin kanıyla yoğrulmuş bu vatan toprakları için ölürüz, şehadete koşarız… Tek bir karışını kimseye vermeyiz. O yüzden tek vatan. Şunu kafana iyice sok ki Rabia işaretini sen değil yedi düvel toplansa cihan üstümüze gelse asla bırakmayız. Ve bugün dış güçlerin, ‘FETÖ’nün PKK’nın HDP’nin uşaklığını yaparak yürüyüşe başladın. Şunu kafana sok ki bizler ümmetin liderinin reisin ağzından çıkacak tek bir kelimeye bakıyoruz. Ve tek bir kelimesiyle hak yolunda bırak senin gibi yürümeyi ölürüz, şehadet için her şeyi yaparız, öldürürüz. Gereken her şeyi yaparız. Bunu iyice kafan sok.”

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında tutuklanmasının ardından Ankara’dan Berberoğlu’nun tutukluğu bulunduğu İstanbul’daki Maltepe Cezaevi’ne 15 Haziran’da ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatmıştı.

Daha önce de Düzce’de AKP Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi Mehmet Aybek, MP5 tipi silahla çektirdiği fotoğrafı, “Vur de vuralım, öl de ölelim. Reis meydanlar boş değil, emrin yeter” notuyla Facebook hesabından paylaşmış, daha sonra gözaltına alınmıştı.

CHP lideri Rabia işareti için yürüşten önce “Bir terör örgütünün dört parmağını getirdiniz kendi simgeniz yaptınız. Akıl alacak şey değil” demişti.

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