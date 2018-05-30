AKP’li Şentop’un yorumu: AYM’nin kararı, seçimin iptali sonucu doğurmaz

AKP’li Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) CHP’nin seçime ilişkin başvurusuna vereceği kararının, seçimin iptali sonucu doğurmayacağını söyledi.

CHP, seçime ilişkin çıkarılan bazı kanunların yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle AYM’ye başvurmuştu. Başvuruyu esastan görüşmeye karar veren AYM, 31 Mayıs’ta hükmü açıklayacak.

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NTV yayına katılan Şentop’a AYM’nin kararının seçimi etkileyip etkilemeyeceği soruldu.

Konuyla ilgili birkaç yazı gördüğünü aktaran Şentop, şunları kaydetti: “Eğer bu düzenlemelerle ilgili varsayalım ki AYM iptal kararı verdi… O zaman bunu YSK bugüne kadarki teamülleriyle uygulayacaktır bunların yerine. Şunun için; çünkü YSK’ya kanunla biz seçimlerin yönetimi ve denetimiyle ilgili genel bir yetki veriyoruz. Kanunda olmayan hususlarla ilgili da YSK prensip kararlar alarak uygulamalar yapabilir.”

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AKP’li yönetici, ne yönde karar verirse versin, AYM kararının seçimin iptali sonucu doğurmayacağını söyledi. Şentop “Bunda kimsenin tereddüdü olmaz” dedi.

İptali istenen maddeler

CHP’nin iptalini istediği maddeler şöyle:

* Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmesi,

* Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesi,

* Sandık kurulu başkanının belirlenmesi usulü,

* Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulalarının aynı zarfa konulması,

* Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar hakkında seçmenlerin ihbarı üzerine gerekli yasal işlem yapılmasını düzenleyen maddeye eklenen ‘seçmenlerin ihbarı’ ibaresi,

* Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarfların geçerli sayılması,

* Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olmasının oy pusulasını geçersiz kılmaması.