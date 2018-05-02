AKP’li Şentop’un iddiası: Akşener ‘İYİ Parti’li değil ‘bağımsız aday’ olur

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı gösterilen bir siyasetçinin resmi olarak bir partinin adayı olamayacağını savundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’den yapılan 15 milletvekili transferinin ardından partisi grup kursa da bu hakkı kullanmayacağını ve 100 bin imza toplayarak aday olacağını açıklamıştı.

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16 Nisan’da referandumda kabul edilen anayasa değişikliğini hazırlayanlar arasında bulunan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un yaptığı değerlendirmeye göre bu durumda Akşener oy pusulalarına İYİ Parti’nin adayı değil, bağımsız aday olarak geçecek.

Şentop, konuyla ilgili Twitter’dan şöyle yazdı:

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Cumhurbaşkanlığına üç şekilde aday gösterilebilir: 1- TBMM’de Grubu bulunan parti tarafından, 2- Son seçimde tek başına veya birlikte yüzde 5’i geçen partiler tarafından, 3- 100 bin imzayla.

2-) Bir kişinin bir siyasi partinin adayı olabilmesi için o siyasi partinin Anayasa’ya göre aday gösterme imkanının bulunması gerekir. Yani, aday gösterecek siyasi partinin ya TBMM’de grubu bulunmalı ya da son seçimde en az yüzde 5 oy almış olmalı.

3-) TBMM’de grubu bulunmayan veya son seçimde en az yüzde 5 oy almış olmayan bir siyasi partinin adayı olmaz; olamaz. Zira böyle bir parti aday gösteremez.

4-) Bir siyasi parti üyesi veya yöneticisi 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olabilir; buna bir mani yok. Ama o kişi artık bir siyasi partinin adayı değildir; bağımsız adaydır. Henüz imzalar tamamlanmamışsa, sadece aday adayıdır.