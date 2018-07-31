AKP’li Şentop’a göre tren faciasının araştırılması, acı istismarı

AKP’li TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop, Çorlu’da onlarca kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili verilen araştırma önergesinin partisi tarafından neden reddedilmesini “Tribünlere yönelik harekettir, acıları istismar etmektir” diye gerekçelendirdi.

Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz’da meydana gelen tren kazasında beş vagonun devrilmesi sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetmiş, 338 kişi de yaralanmıştı.

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CHP ve İYİ Parti’nin kazayla ilgili araştırma önergesi AKP ve MHP’li vekillerin oyuyla reddedilmişti.

AA’nın haberine göre Çorlu Alışveriş Fuarı’nın açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP’li Şentop, CHP ve İYİ Parti’nin tren kazasıyla ilgili araştırma önergesi vermesini eleştirdi.

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Şentop şöyle konuştu: “Ben size, bu anlamdaki istismarı ifade etmek için süreci söyleyeyim, diyelim ki bu kabul edilmiş olsaydı önerge kabul edilmiş olacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin önergesi çarşamba günü verildi. Meclis ise bir gündem belirlemiş, o gündem mevcut görüşülerek biraz uzatılmış. Başka gündem yok. Meclis 1 Temmuz itibarıyla Anayasa gereği tatile giriyor. Dolayısıyla araştırma ile ilgili önerge öne alınsaydı bile arkasından bir araştırma önergesi görüşmesi yapılması gerekecekti.”

Araştırma önergesiyle yapılmak istenenin acıları istismar etmek olduğunu öne süren Şentop, sözlerine şöyle devam etti: “Bu, milletimizin ortak acısıdır, bu acıları istismar etmektir. Şu anda onunla ilgili adli soruşturma devam ediyor. Bu konuyla ilgili altı savcımız görevlendirildi ve idari soruşturma da sürdürülüyor. Bazı bulgular var, bazı konuların daha da derinleştirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili şu anda bizim açıklama yapmamız mümkün değil. Bir şeyi daha ifade etmek isterim, anayasamızda çok açık bir hüküm var; ‘yürütülmekte olan soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki konularla ilgili Meclis’te araştırma önergesini bir kenara bırakalım, söz talep edilip konuşma bile yapılamaz’ diyor. Dolayısıyla bu sadece tribünlere yönelik bir harekettir. Biz bunu bildiğimiz için, bunlar da bunu bildiği için aslında yapılan şey bir yanlışın, bir suistimalin önlenmesiydi. Bu konuda milletimiz müsterih olsun, tren kazasıyla ilgili gelişmeleri hem adli bakımdan hem de yapılan soruşturmayı ilk günden itibaren yakından takip ediyoruz. Bu konuda herhangi bir kusur ve bir yanlış ortaya çıkarsa gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.”