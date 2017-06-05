AKP’li Şentop’un ‘Masum’ dediği askeri hakime ‘FETÖ’den takipsizlik verildi

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı AKP’li Mustafa Şentop, ‘FETÖ’den gözaltına alınan eski Genelkurmay askeri savcısı hakim üsteğmen Eren Şen için tanık olarak verdiği ifadede “Masum olduğuna inanıyorum” dedi. Şen dahil 48 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verildi.

Sözcü’den Kamil Elibol’un haberine göre, Şentop ifadesinde, Şen’i Marmara Üniversitesi’nde öğrencilik yıllarından itibaren tanıdığını, 2011 yılında kendisiyle görüşerek “Hocam TSK’ya milliyetçi duygularla girdik, ancak burada durum farklı, istifa etmeyi düşünüyorum” dediğini aktardı.

Şen’in bu sözlerini o dönem ‘FETÖ baskısı’ ve ‘TSK içinde oluşturulan atmosferden rahatsızlık’ olarak algıladığını kaydeden Elitaş, “17/25 Aralık’tan önce gerçekleşen bu olaydan sonra Eren Şen’le görüşmemiz devam etti. Askeri yargı içinde olmak üzere, hakim ve savcılar arasında FETÖ yapılanması ile irtibatlı isimleri bana aktarmaya çalıştı” dedi.

‘Kanun hazırlama sürecinde dışlandım’

Yargıdaki ‘FETÖ’ yapılanması konusunda, Kasım 2011 ve Şubat 2012’de bazı kritik isimlerle ilgili ikazlarını hükümet yetkililerine ilettiğini anlatan AKP’li vekil şöyle devam etti: “Şubat 2012’de MİT Müsteşarı ile alakalı FETÖ eyleminden sonra Özel Yetkili Mahkemelere ilişkin değişiklik sürecinde, FETÖ’cülerin tasfiyesine yönelik önerilerim sebebiyle kanun hazırlama sürecinde dışlandığımı da belirtmeliyim.”

‘Masum olduğuna inanıyorum’

Şen’in TSK ve askeri yargıdaki FETÖ yapılanması hakkında etkili bilgiler verdiğini savunan Şentop ifadesini şöyle bitirdi: “Daha sonra Eren Şen’i HSYK’daki tanıdığım arkadaşlarla irtibatlandırıp sivil yargı yapılanmasına dair bildiklerini paylaşmasını sağladım. Eren Şen’in FETÖ ile irtibatının olmadığına, tam aksine FETÖ ile mücadelede çok yararlı bilgiler vermek suretiyle mücadelenin yargı ayağına önemli katkılar sağladığına bizzat şahidim. Masum olduğuna inanıyorum.”