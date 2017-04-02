AKP’li Şentop ‘Erdoğan-sonrası’nı anlattı: Erdoğan’ı seri üretime geçiriyoruz

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nın kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan sonra yine onun gibi liderlerin geleceğini söyledi.

Sinop Üniversitesi’ndeki programda konuşan Şentop, Türkiye’de daha önce seçilmeden iktidar olanları veya ‘iktidara ortak olanları’ rahatsız ettiğini savunarak, “Bu hükümet çıktından sonra ömrü de belli, beş yıl olacak. O meclis içerisinde dengelerin değişmesi hükümete bir etkisi olmayacak. Bugüne kadar meclis içerisindeki dengelere müdahale ederek Türkiye’nin yönetimine müdahale edenler artık bundan sonra hükümete ve devlet yönetimine müdahale edemeyecekler” dedi.

‘Hep Erdoğan’lar gelecek’

Artık Türkiye’yi yönetmek için yüzde 50’lik bir oy oranına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Şentop, yeni sistemi ve Erdoğan’dan sonra gelecek isimleri şöyle tarif etti: “Tabiri caizse bu yeni sistemle Tayyip Erdoğan’ı seri üretime geçiriyoruz. Yani bundan sonra yeni sistemde Tayyip Erdoğan gibi liderler bu ülkeyi yönetecek. Bundan sonra Türkiye’de ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra onun gibi güçlü liderler yönetecek. Onlar bir tane Tayyip Erdoğan’dan rahatsızlar, bundan sonra seri olarak hep Recep Tayyip Erdoğan’lar gelecek.”