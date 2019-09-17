AKP’li Samsun belediye başkanı, önceki başkanın personel zammını iptal etti

Samsun belediyesinin AKP’li eski başkanı Zihni Şahin’in personele kasım ayında yaptığı yüzde 17.65 zam, 31 Mart seçimlerinden sonra koltuğa oturan AKP’li Mustafa Demir tarafından iptal edildi.

Fotoğraf: Google

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre, 2 bin 100 personele zam yapan Şahin, Belediye-İş Sendikası ile yapılan sözleşme imzalama töreninden sonra salonda bulunan personel tarafından omuzlara alınmış, “En büyük başkan bizim başkan” sloganları atılmıştı.

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Şahin de yaptığı konuşmada, “Belki gönlümüzden geçeni sizlere yine veremedik ama belediyenin de yaşaması lazım” diye konuşmuştu.

‘Israr ettik ama olmadı’

Koltuğu devralan Demir ise, belediyenin ekonomik olarak iyi olmadığı ve maaşları bile krediyle ödedikleri gerekçesiyle zammı iptal etti.

Belediye-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit de belediyede çalışan sendika üyelerine gönderdiği mesajda yaşananları anlatarak Başkan Demir’i ‘çok ısrarcı olmalarına rağmen’ ikna edemediklerini söyledi.

