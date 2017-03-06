AKP’li Şamil Tayyar’dan TFF’ye: O namussuz çeteden, şerefsizlerden hesap soracağız 

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Gaziantespor’u küme düşürmeye çalıştığını savunan AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, “O namussuz çeteden hesap soracağız” dedi.

‘Küme düşürmek için el birliği yapan şerefsizler’

Kırmızı siyahlı takımın Bursaspor’a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada hakem tarafından ‘doğrandığını’ öne süren Tayyar, şunları söyledi: “Gaziantepspor’u resmen doğradılar. Bir ofsaytla, bir de haksız penaltıyla. TFF’deki o namussuz çeteden hesap soracağımızı bilmenizi istiyorum. Gaziantepspor’u küme düşürmek için el birliği yapan şerefsizlerden hesap soracağız. Buna alet olan hakemden de hesap soracağız. Bu kadar adilik bu kadar namussuzluk olmaz. Bir büyükşehir takımıyla böyle oynanmaz.”