AKP’li Şahin’e göre Yıldırım’ın ‘koltuk merakı’ yok: Belki Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olur

AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘koltuk merakı’ olmadığını savunarak, anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesi halinde yapılacak koltuk değişikliğinin ‘sinyalini verdi’: “Allah sağlık verirse belki Binali bey bu modele geçtiğimizde Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olur.”

AKP’li vekil Şahin, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Hayır’ diyerek Binali Yıldırım’ı koruyoruz, koltuğunu korusun istiyoruz” şeklinde yaptığı konuşmasını hatırlatarak, Yıldırım’ın ‘koltuk merakı’ olmadığını savundu: “Bir defa Binali beyin koltuk merakı yok. İnşallah bu anayasa değişikliği halkımızın onayından geçtiğinde Allah sağlık verirse belki Binali bey bu modele geçtiğimizde Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olur. Bilemem. Bu sayın Cumhurbaşkanının bileceği bir iştir. Ama, ‘Biz Binali beyin koltuğunu korumak için ‘Hayır’ diyeceğiz’ diyen Kılıçdaroğlu’na katılmıyorum. Aslında o kendi koltuğunu korumak için buna ‘Hayır’ diyor.”

Sana ne oluyor ey Almanya, ey Batı?

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Almanya programını iptal etmesiyle ilgili müteşekkir olduğunu dile getiren Şahin “Deniz Baykal Türkiye’den 2 bakana izin verilmemesini protesto etmek amacıyla orada yapacağı toplantıyı iptal etmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz, bu onurlu davranışı için. Bu mesele artık devlet meselesi, vatan meselesi, ülke meselesi haline gelmiştir. Sana ne oluyor ey Almanya, ey Batı? Asıl tepkiyi, asıl dersi Almanya’da yaşayan vatandaşlarımız verecektir. Onların da onuruna dokunmuştur bu” diye konuştu.