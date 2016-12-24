AKP’li Şahin’e göre ‘en güvenilmez’ müttefik ABD: PKK’ya silahları sen verdin

AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, ABD’nin Türkiye’nin ‘en güvenilmez’ müttefiki olduğunu öne sürdü: “PKK’nın elindeki silahlar senin verdiğin silahlar.”

El Bab’da 16 askerin hayatını kaybetmesini de ABD’nin politikalarına bağlayan Şahin, “IŞİD’in başkenti Rakka’ya yapması gereken operasyonu, IŞİD ile mücadeleyi 2017 yılının bahar ayına ertelediğini açıkladı. Şimdi El Bab’da bir kısım IŞİD militanları var. ABD’nin bu açıklamasından sonra Rakka’daki militanlar El Bab’a geldiler. Sayıları yüzde 100 arttı. Orada şehit vermemizin nedenlerinden bir tanesi ABD’nin bu politikasıdır” dedi.

ABD’nin PYD’ye verdiği silahların PKK’nın eline geçtiğini iddia eden AKP’li vekil, IŞİD’le mücadelede ‘en can alıcı’ mücadeleyi Türkiye’nin yaptığını savundu: “O bakımdan öyle bir müttefik ki, öyle bir dost ki güven sorunu yaşatan bir müttefik, bir dost. En güvenilmez müttefik haline gelmiş Türkiye için ABD.”

ABD’nin, PYD’nin bir Kürt koridoru oluşturarak Akdeniz’e açılmasını hedeflediğini de savunan Şahin, “Kobani’den Afrin’e kadar bir hat oluşturup orada bir Kürt kantonu oluşmasını istiyor ve bunu destekliyor. Biz böyle bir müttefikliği tasvip etmiyoruz. Türkiye olarak bunu hasmane bir tutum olarak değerlendiriyoruz” dedi.