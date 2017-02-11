AKP’li Şahin’den CHP liderine: ‘Evet’ demeseydiniz üç çocuğunuz olmayacaktı

AKP Karabük milletvekili Mehmet Ali Şahin, ‘partili cumhurbaşkanlığını’ hedefleyen anayasa değişikliği referandumu üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi: “Nikah masasında ‘Evet’ demeseydiniz, 3 tane çocuğa sahip olamayacaktınız.”

Karabük’te partisinin İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Şahin, CHP’nin halka güvenmediğini öne sürerek ‘Evet’i Kılıçdaroğlu’nun ‘evliliğine’ bağladı: “Siz, Selvi hanımla oturduğunuz nikah masasında ‘Evet’ demeseydiniz 3 tane çocuğa sahip olamayacaktınız. ‘Evet’ dediğiniz için mutlu bir evliliğiniz var Sayın Kılıçdaroğlu. ‘Hayır’da hayır yoktur. ‘Evet’te hayır vardır.”

Referandum sürecindeki anayasa değişikliğinde ‘cumhurbaşkanının yargılanmasına’ dikkat çeken AKP’li vekil, “Şu anda cumhurbaşkanını yargılayacak vatana ihanetten dolayı herhangi bir yasal düzenleme de yok. Türkiye’de cumhurbaşkanını şu anda yargılamak mümkün değildir. Biz bu modelle cumhurbaşkanının yargılanması önündeki engelleri de kaldırıyoruz. Tek başına yaptığı kişisel tasarruflardan dolayı da yargılanacağı gibi, görev esnasında yapmış olduğu hatalardan dolayı da Cumhurbaşkanı yargılanabilecek” diye konuştu.