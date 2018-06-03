AKP’li Şahin, ‘Kamyonla yol kestiler’ diyen Akşener’den özür bekliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yolunun kamyonla kesildiğini söyleyen İYİ Parti genel başkanı ve cumhurbaşkanı Meral Akşener’den özür bekliyor.

Akşener, dün kentteki mitingin ardından Osmaniye’te giderken önünün çöp kamyonlarıyla kesildiğini belirterek duruma tepki göstermişti.

Reklam

Kamyonun bulunduğu yerde bugün basın açıklaması yapan AKP’li belediye başkanı, yolun güvenlik önlemi kapsamında kapatıldığını ifade etti.

Akşener’in kamyonun önünde eksik ve yanlış bilgilendirmeyle kendisine ve valiye “Yazıklar olsun” dediğini belirten Şahin, 5 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda çok miting yaptıklarını kaydetti.

Reklam

Şahin, sözlerine şöyle devam etti: “Burası şehrin merkezi olduğu için miting yaparken emniyet güçlerimiz, trafik düzenlemesini yapmak için tam bu hatta tedbir alınır. Can güvenliği için araç trafiği durdurulur. Yaya trafiği açılır. Miting güvenliği için 16 yıldır uygulanan bir rutindir. En son yapılan mitinglerde olduğu gibi sayın başbakan ve cumhurbaşkanımızın ziyaretlerinde fotoğraflarımız var. Biz sayın genel başkanın açıklamalarından sonra valilik ve belediye olarak bu durumun böyle olmadığını açıklamamıza rağmen bu sabah ulusaldaki birçok yazılı basına ‘Kamyon engeli, Akşener’e kamyon ayıbı’ diye manşetten vererek, yeniden Türkiye’de bir mağduriyet yaşatılmaya çalışıldığını ve siyaset yapma ortamının engellendiği yönünde bir algı oluşturuluyor. Bunu esefle kınıyorum. Kadın genel başkan olarak kadın belediye başkanına eksik bilgiyle ‘Yazıklar olsun’ diye gelip, buradaki şoförü kendi korumalarıyla hakaret ederek indirmeleri, şoförün ‘İşimi yapıyorum’ demesine rağmen ‘Yavaş ol, hiç kımıldama’ deyip şoföre hakaret eden genel başkanla karşı karşıyayız.”

Şahin, Akşener’in Gaziantep halkından ve kendisinden özür dilemesini istedi. AKP’li başkan, “Bu özür gelmezse hukuk devletinde gerekli takibi yapacağıma, halkımız adına takip edeceğime söz veriyorum” dedi.