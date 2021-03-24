AKP kongresi nedeniyle boşuna kaygılanmışız!

AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, partinin 7’nci olağan kongresindeki eleştirileri tek tek savuşturdu.

Fotoğraf: AA

AKP, 7’nci olağan kongresini bugün Ankara’da gerçekleştirdi. Covid-19 salgınına rağmen kongrenin salonun içi ve dışında binlerce kişi vardı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2023’teki seçim için manifesto açıkladığı kongre için ülkenin dört bir yanından partililer Ankara’da bir araya geldi.

Haber Global’den Senem Toluay Ilgaz’ın sorularını yanıtlayan Özkan şunları aktardı: “Özellikle kongre alanına gelen tüm delegeler testlerden geçirilmiştir. Trübünlerde ise maske mesafeyi kontrole almaya çalıştık. O kalabalıktan bir şekilde geçip kongre alanına biz de geldik.

Orada yatay çekimden ötürü alan dar olarak görünüyor ve kalabalık iç içe geçmiş gibi yansıyor. Bu konuda bir hassasiyetimiz vardı orada riski artıracak bir durum yoktur. Maske, mesafe, temizlik konusunu özenle dikkat ettik. Burada bir vaka artışı falan olmayacak.”