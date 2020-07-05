AKP’li Özkan: Komisyon baro düzenlemesi için ‘anayasaya aykırı’ iddiasını reddetti

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, komisyonda teklifin görüşmeleri sırasında, muhalefet partilerinin düzenlemeye ilişkin, ‘anayasaya aykırılık’ tartışması başlattıklarını belirtti. Özkan, “Bu hususta komisyon, ‘anayasaya aykırılık‘ iddiasını reddetti” dedi.

Fotoğraf: AA

AKP, bir kentte birden fazla baro kurulmasına olanak tanıyan yasa tasarısını Meclis’e sunmuştu. Baro başkanları da cuma günü Meclis’e giderek komisyon görüşmelerine katılmak istemiş ancak içeri alınmamıştı. Bazı avukatlar da Ankara adliyesi önünde toplanarak Meclis’e yürümek istemiş ancak izin verilmemişti.

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Teklifin ilk 17 maddesinin komisyonda görüşüldüğünü belirten Özkan, teklifin bugün komisyonda kabul edilmesinin ardından Genel Kurul aşamasına geçileceğine inandığını kaydetti.

Özkan, bazı baro başkanlarının, iktidar tarafından Meclis’e davet edilmediğine yönelik iddialara ilişkin ise şunları söyledi: “Burası parlamento. Komisyon çalışmalarının nasıl yapılacağı, kimlerin nasıl gireceği bellidir. Misafirlerin nasıl giriş-çıkış yapacağı Meclis İçtüzük esas ve usulleri çerçevesinde gerçekleşmektedir. Yani İçtüzüğün müsaade etmediği hiçbir şey parlamento içeresinde olabilmesi mümkün değil.”

‘Perşembe günü gibi başlamayı planlıyoruz’

Özkan, teklifin bu hafta Genel Kurul’a gelip gelmeyeceği yönündeki soru üzerine, şöyle konuştu: “Bu haftaki Meclis gündemimizde salı günü Meclis Başkanlığımızın seçimi var. Salı günü Meclis Başkanlık seçimiyle başlayacak, akabinde 216 sıra sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek. 40’ıncı maddesine gelmiş olduğumuz düzenlemede 26 madde kaldı geriye. Bunların görüşmelerini tamamladıktan sonra Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimizin görüşmelerine perşembe günü gibi başlamayı bekliyoruz.”

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‘CHP’li Özel: Mücadeleye devam edeceğiz’

Öte yandan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında baro düzenlemesine karşı mücadelelerinin devam edeceğini, aynı mücadeleye genel kurulda da devam edeceklerini söyledi.

Özel, herkesi avukatlara sahip çıkmaya davet etti.