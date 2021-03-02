AKP’li Özkan: HDP, hem siyaseten hem de hukuken kapanacak

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP’nin hem siyaseten hem de hukuken kapanacağını söyledi. ‘Milletin bu partiden ümidinin kalmadığını’ belirten Özkan, oy verenlerin, ‘teröre sırtlarını dayasınlar diye vermediğinin’ altını çizdi.

Fotoğraf: AA

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Özkan’a, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bu sabahki grup toplantısında, HDP’nin kapanması yönündeki çağrısını yinelediği anımsatıldı. Özkan şunları söyledi:

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“Cumhur ittifakı olarak AK Parti ve MHP olarak aynı istikamette yürüyen, aynı istikamette siyaset yapan, milletin nabzını tutan bir anlayışla siyaset yapıyoruz. İnanın bugün 83 milyon aziz milletimiz hangi partiye oy verirse versin, HDP’ye oy verenler bu parti sırtını Kandil’e dayasın diye vermedi.

‘Barış içinde yaşansın diye oy verdiler’

Bu ülkede kardeşçe barış içerisinde yaşayalım diye verdi. Onun için elbette hem siyasi olarak hem de siyasi olarak kapatıldıktan sonra hukuken kapanacaktır. Yani milletmizin vicdanında kapanacaktır.”

‘Saz çalan, şarkı söyleyen söylem’

HDP’ye oy veren 6 milyon kişinin hizmet etsinler diye verdiğini söyleyen Özkan şöyle konuştu: “Bugün bu siyasi partiye oy veren 6 milyon vatandaşımız Türküyle, Kürdüyle Lazıyla, Çerkeziyle.. Onlar bu partinin o saz çalan ve şarkı söyleyen söylemi üzerine oylarını, demokrasi ve özgürlük söylemleri üzerine verdiler. Teröre sırtını dayasınlar diye değil. Milletimizin emeğini gidip Kandil’e peşkeş çeksinler diye değil. Milletimize hizmet etsinler diye verdiler. Onun için biz inşallah milletimizin nezdinde bu partiyi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır.

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’83 milyon kapanmasını arzu ediyor’

83 milyon bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir. Bunun da önümüzdeki süreçte atılacak siyasi adımlarla nasıl bir istikamete evrileceğini ve milletimizin, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ anlayışıyla onun iradesiyle yol yürüneceğini dünya aleme göstereceğiz.”

Özkan, Meclis’e yollanan, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili fezlekelerle ilgili ise “Biz hukuk devletimizin hukuk devletinin gereğini yapıyoruz. Allah’ın izniyle bu dokunulmazlık konusunda da yapacağız” ifadelerini kullandı.