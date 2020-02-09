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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Özhaseki, Türel ve Yılmaz kazada yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada AKP Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile Antalya Büyükşehir Belediye eski başkanı Menderes Türel ve Samsun Büyükşehir Belediye eski başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Kaza, saat 19.00 sıralarında Serik ilçe merkezinden geçen D400 karayolunun DSİ mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz açıklanmayan 06 VTJ 22 plakalı otomobil ile AKP’lilerin bulunduğu 07 SE 947 plakalı VIP minibüs çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi.

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Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne, oradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne getirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Türel ve Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğunu akşam taburcu edileceklerini belirtirken, Özhaseki’nin burnunda kırık olduğu ve geceyi hastanede geçireceği bilgisini aktardı.

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