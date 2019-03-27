AKP’li Özhaseki savunmada: ‘FETÖ’ye 1 metrekare arsa vermedim

AKP’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi. Başkan adayı, ‘FETÖ’ye 1 metrekare arsa vermediğini belirterek “Boydak’larla oturup kalkmayan var mıydı?” diye sordu.

Fotoğraf: DHA

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) meclis toplantısında konuşan Özhaseki, bir CHP adayının kendisini kast ederek “Amerika’ya gittin 40 kişiyle, 39’u tutuklu. Senin belediyenden 220 kişi atıldı FETÖ’den. Sen de FETÖ’nün başısın” dediğini söyledi.

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Özhaseki, 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını, bir gün olsun ‘FETÖ’nün sohbetlerine katılmadığını dile getirerek “1 metrekare arsa vermeyen kaç belediye başkanı var, düşünün… Şimdi bunlara 1 metrekare arsa vermeyen biri olarak, bu sözler bana nasıl söyleniyor” ifadelerini kullandı.

AKP’li aday, sözlerine şöyle devam etti: “Atadığım hiçbir daire başkanı, müdür, amir, genel sekreter FETÖ’den atılmadı. Nasıl olacak şimdi? Belediyeye yazı yazdım, bilgi edinme kanununa göre, ’21 yıl belediye başkanlığı yaptım, 250’ye yakın üst düzey görevli atadım. Bunlardan FETÖ davasıyla ilgili atılan varsa, bana ismini bildirin’ diye. Yok. Nasıl 220 kişi oluyor, el insaf ya! Benim geçmişimi herkes bilir, böyle bir kaba üslup içinde bu çirkinliği söylemenin ne anlamı var.”

‘Merhaba demeyen var mıydı?’

Özhaseki, ‘FETÖ’ üyeliği nedeniyle çeşitli cezalar verilen Boydak ailesine de değindi.

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AKP’li siyasetçi, konuyla ilgili şunları söyledi: “Ama tabii ki Kayseri sanayisinde Boydak’lardan kaynaklanan bir etkinlikleri, ağırlıkları vardı. 2014’e kadar ‘Merhaba’ demeyen, oturup kalkmayan bir tane bakan, başbakan, cumhurbaşkanı, vali, emniyet müdürü, MİT bölge başkanı var mıydı? Yok. Ne zaman ki o tarihten sonra bunların terör örgütü olduğu tescillendi, işte o zaman irtibatı kesmek lazım. Suçlu olduğu belli olunca ondan sonra irtibatı devam ettirmek tehlikeli diye düşünüyorum ben.”

