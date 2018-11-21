AKP’li Özhaseki: Eskortla gezen belediye başkanı istemiyoruz

AKP’li Mehmet Özhaseki yerel seçimlere ilişkin olarak ‘eskort araçlarla gezen, makam odasının kapısını açık tutmayan ve yüzü gülmeyen kişilerle çalışmayacaklarını’ söyledi.

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediye başkanları için de “Zaten değiştirmek için beş sene de beklemiyor, görevden alıyoruz. Bu çalışmalar da vatandaşın hoşuna gidiyor” ifadelerini kullandı.

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Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık’a konuşan Özhaseki, değişimin esas olduğunu ve ‘vatandaşın sebepsiz yere yeni birini denemek istediğini’ söyleyerek şunları ekledi: “Biz parti olarak belirlediğimiz yardımcı arkadaşlarımızla birlikte bütün illerde bir çalışma yapıyoruz. Bu alanda uzman arkadaşların işi sorumlu oldukları bölgenin büyük fotoğrafını görmek. Tabii siyasi ve demografik yapıya da bakıyorlar, parti geçişkenliklerine, bölgedeki ikinci partiye de bakıyorlar. Bunlar çok önemli. Ancak bir taraftan da şehrin sıkıntılarını ve vatandaşın beklentilerini inceliyorlar.”