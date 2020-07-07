AKP’li Mustafa Şentop yeniden TBMM başkanı seçildi

AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada, 328 oy alarak yeniden TBMM başkanı seçildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem ikinci devre başkanlık seçimi için toplandı.

Reklam

AA’nın haberine göre, üçüncü tur oylamada Şentop 328, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 134, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 51, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 37 oy aldı. 7 oy geçersiz sayıldı.

Buna göre, Mustafa Şentop, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301’in üzerinde oy alarak, yeni TBMM Başkanı seçildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop şunları söyledi: “Yüce Meclisin ve kıymetli milletvekillerinin destek ve takdiriyle seçildiğim bu şerefli görevi yürütürken, bu vazifeyi üstlendiğim süre zarfında, Türkiye’nin ali menfaatlerini, milletimizin hukukunu, sivil siyasetin ve demokrasimizin sıhhatini, yüce Meclisimizin izzet ve itibarını korumak için bütün gücümle çalışacağım ve uygulamalarım daima azami bir dikkatle bu istikamette olacaktır.”