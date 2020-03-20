AKP’li Muş: İnfaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi

AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda değişikliği öngören 2’nci yargı paketinin Meclis başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Muş, “İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız” dedi.

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Meclis’te önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşüleceğini belirten Muş, “Sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis başkanlığına sunacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da AKP grubunu harekete geçirerek infaz düzenlemesinin acilen ele alınmasını istediği bildirilmişti.

Erdoğan’ın ‘geniş tutulmasını istediği’ belirtilen düzenlemede TCK’daki cezasızlık düzenlemesinin aynı kalmasını ve ‘cinsel suç, kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti, örgütlü suç, terör suçu ve mükerrirler’in (tekrar suç işleyenler) kapsam dışı bırakılmasını istediği ifade edilmişti.

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Düzenlemeyle cezaların infazı üçte iki (yüzde 67) yerine ikide bir (yüzde 50) olarak uygulanacak. Doğum yapan bir kadın, doğumun üzerinden bir buçuk yıl geçmeden cezaevine konmayacak. 70 yaşın üzerindekiler iki yıl ve altındaki cezalarını, 75 yaşın üzerindekiler ise dört yıl ve altında kalan cezalarını konutta çekecek.