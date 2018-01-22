AKP’li Miroğlu partisinden emin: Afrin rahatsızlığı olsa hissederdik

Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı değerlendiren AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, partisindeki Kürtlerin operasyondan rahatsız olmadığını belirterek, “Olsaydı hissederdik” dedi.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) merkezli Rudaw’a konuşan Miroğlu, AKP içindeki Kürtlerin Afrin harekatı karşısında rahatsız olduğuna ilişkin bilgi olmadığını söyledi.

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Miroğlu şöyle konuştu: “Olsaydı bunu hissederdik. Birileri çıkar itiraz ederdi ya da birtakım aydınlar çıkar görüş belirtirdi. AK Parti içindeki Kürtler en son Kuzey Irak’taki yani Kürdistan Bölgesi’ndeki referandumdan sonra görüşlerini dile getirdi, ancak Afrin operasyonu konusunda böyle bir şeyin olduğuna dair benim bir bilgim yok.”

‘Afrin’de hendekler kazılıyor’

PKK’nın Afrin’de amaçladığı şeyle Diyarbakır’dakinin aynı olduğunu savunan Miroğlu, Türkiye’nin bu örgüte seyirci kalmasının mümkün olmadığını söyledi: “Bu örgüt Nusaybin’de, Sur’da ne yaptıysa Afrin’de de aynı şeyi yapacak gibi görünüyor. Gelen haberler bu yönde. Afrin’de hendeklerin kazıldığı, halkın bu direnişe davet edildiği yönünde çok fazla haber var. Türk Genelkurmayı’ndan yapılan açıklamada da ‘Sivillerin tahliye edilmesi ve zarar görmemesi için azami gayret gösterilecektir’ deniliyor ki operasyonu yöneten güçlerin bir tecrübesinin olduğunu söyleyebiliriz.”

Miroğlu, Fransa’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) Afrin için acil toplanmaya çağırmasını da değerlendirdi: “Bu olağandır. Muhtemeldir böyle bir blok da oluşabilir. Suriye’nin üniter birliğinde bir problem olmadığı ve Suriye ordusu ülkenin bütününü temsil düzeyinde bütün bölgelerde görev alacak noktaya geldiğinde Türkiye de kalıcılığını sürdürmeyecektir.”