AKP’li milletvekili: İmamoğlu imansızların putlarını dikecek

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde yaptırdığı Beylikdüzü’ndeki Rauf Denktaş heykelini gündeme getirerek, “Bu adam imansızların putlarını dikecek” dedi.

Fotoğraf: Facebook

İmamoğlu’nun ‘yüreklerde yara açmış icraatlar’ yaptığını savunan Aydemir sözlerini şöyle sürdürdü: “Evlatlarımızın dahi genetik olarak unutmayacağı bir ismi orada sembol bir isim hale getirdi. Putunu dikti. Kim bu Makaryos. Kıbrıs’ta onlarca kardeşimizi katletmiş, bütün hayatını Türk İslam düşmanlığına dizayn etmiş biri. Beylikdüzü’nde kendince ölümsüz hale getirdi. Bu adam İstanbul’da başarılı olursa Allah muhafaza Beylikdüzü’nde başlattığı girişimi İstanbul’da zirvelere taşıyacak. Fatih Sultan Mehmet hanın yanına bu imansızların putlarını dikecek. Bu bir vatan vazifesi. Bu bir mücahit vazifesidir. 23 Haziran’da sandıklar açılıncaya kadar bu mücadeleye destek vereceğiz.”

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‘Heykel Denktaş’ın Makaryos’u siyaseten bitirmesini anlatıyor’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, heykelin Rauf Denktaş’ın Kıbrıs’taki başarısını anlattığını söyledi.

Özel, heykelle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Makaryos masada pısmış oturuyor. Denktaş’ta yumruğunu masaya vurmuş ve söylediklerini yaptırıyor. Denktaş’ın Makaryos’u esir aldığı ve Makaryos’u siyaseten bitirdiği askeri başarıyı gösteriyor. Denktaş ailesi çok mutlu. Rahatsız olacaksa Makaryos’un ailesi rahatsız olması lazım. İtiraz edecekse Makaryos’un ailesinin itiraz etmesi lazım.”