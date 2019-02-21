AKP’li memur sendikası eylem yapacak: Kıravat takmayıp sakal bırakacaklar

Kamuda büro çalışanları iş kolunda yetkili sendika olan Büro Memur-Sen, kılık kıyafet yönetmeliğine uymama kararı aldı. Sendikanın üyeleri sakal bırakıp kıravat takmayacak.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, AKP iktidara yakın Memur-Sen konfederasyonuna bağlı olan 73 bin üyeli Büro Memur-Sen, üyelerinin kılık ve kıyafetlerini ‘inançları veya tercihleri’ doğrultusunda belirleyeceklerini, eylemlerini ise yeni düzenleme yapılıncaya kadar sürdüreceklerini bildirdi.

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2013 yılında Memur-Sen tarafından başlatılan ‘kılık kıyafet ile ilgili sivil itaatsizlik eylemi’ sonucunda kadınlar için başörtüsü sorununun çözüldüğüne işaret edilen kararda, şöyle denildi:

“Erkek kamu görevlilerine yönelik, kravat takılması, favori, bıyık şekli, sakal bırakılması, pantolonun ütüsü, ayakkabının boyası, saçın şekli, kazak ve süveter giyilmemesi vs. şeklindeki yasak ve sınırlamalar devam etmektedir. Eylemin kılık kıyafet özgürlüğünü teminat altına alacak yasal ve yönetsel düzenleme yapılıncaya kadar devam ettirilmesi, kısıtlamaların dikkate alınmaması, söz konusu yönetmelikte belirtilen çağdışı yasaklara bağlı kalmaksızın kamu hizmetinin sunulmasına karar verilmiştir.”