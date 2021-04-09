AKP’li meclis üyesi, ‘usulsüz ihaleler’ ve ‘rant kavgası’na dikkat çekip istifa etti

Manisa’nın Yunusemre ilçe belediyesinin meclis üyesi Hamza Durmuş, sert sözlerle yüklendiği AKP’den istifa etti.

Fotoğraf: Facebook

Son yerel seçimde belediyeyi AKP adayı Mehmet Çerçi, yüzde 42,85 oyla kazanmıştı.

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Facebook hesabından açıklama yayınlayan Durmuş, AKP’ye uzun yıllar hizmet ettiğini, farklı birimlerinde yer aldığını, iki yıldır da meclis üyeliği görevini yürüttüğünü kaydetti.

Durmuş, AKP’den istifa ederek görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirtirken, ‘usulsüz ihaleler’in genel merkeze de bildirildiğini kaydetti.

‘Taşınmazlar hunharca satıldı’

Durmuş’un açıklaması şöyle:

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“Son iki yıl belediye meclis üyeliği yaptığım dönemde seçimlerin ardından 2019 krizi ve ardından 2020 Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte, belediyemizde son iki yıldır alınan kararlarda bölgemde bulunan taşınmazların hunharca satılması, gereksiz olan spor kulübünün çılgınca harcamaları, imar ve inşaat alanındaki doğrudan teminler ve usülsüz ihaleleri, içinde bulunduğum siyasi partimin görmesine ve rahatsızlıkların genel merkezin bilmesine rağmen ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ baskısından dolayı rahatsızlığım had safhaya ulaştı.

‘Taban rahatsız’

Belediye meclis üyesi olarak vermiş olduğum önergelerin ve itirazlarımın grubumda kabul görmemesi, başkanın ve idareci kısmının teşkilatla savaş içinde olması, vekillerin bu savaşa göz yumması, tabanın parti içindeki olaylardan rahatsız olması, bunun üzerimde büyük vebali olduğunun bilincindeyim.

‘İhya olma isteği’

Sayın cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan’ın bu kadar mücadele etmesine rağmen Yunusemre Belediyesi’nin rantları doğrultusunda başkanın ve avarelerinin ihya olma isteği ve bu kadar usulsüzlüğü göz ardı edemeyeceğim.

‘Rant kavgası’

Gelecek nesillerin vebalinin ağırlığı altında kalmaktan sakındığım için ve bunu yüzlerce kez sorumlu olduğum teşkilatım ve bu usulsüzlüğü yapan belediye başkanı ve özel kalemi defalarca ikaz ettim, maalesef ilçemiz bir adam üzerinden gelecek nesillerin emanetini heba etmemeli. Anladığım kadarıyla teşkilat ve belediye arasındaki rant kavgasının bitmeyeceği bana ve bölgeme zarar vereceği kanaatindeyim.“