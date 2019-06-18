AKP’li meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Malatya’nın Kale ilçesinde AKP Belediye Meclis üyesi Abdulvahap Akdeniz, arkadaşlarıyla evinin balkonunda otururken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay gece saatlerinde ilçeye bağlı Erdemli mahallesinde gerçekleşti. Akdeniz, arkadaşlarıyla evinin balkonunda otururken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Akdeniz başından, arkadaşı Sait Yıldırım ise bacaklarından vurularak yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan Akdeniz yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.