AKP’li meclis üyesi ‘Senin yüzünden kaybettik’ diyerek aday adayını darp etti

AKP Çorum İl Genel Meclisi üyesi Mehmet Yücel, “Seçimi senin yüzünden kaybettik” diyerek AKP’li Osmancık belediye başkan aday adayı Cafer Karlı’yı darp etti. Karlı, kendisini darp ettiği gerekçesiyle Yücel’den şikayetçi oldu.



Karlı, dün (16 Mayıs) saat 15.15 sıralarında yalnız olarak Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinden fide aldığı sırada Yücel ile karşılaştığını söyledi.

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Karlı polis ifadesinde Yücel’in kendisine küfür ederek “Biz senin yaptığını unutmadık, seçimi senin yüzünden kaybettik” dediğini ve darp ettiğini anlattı.

Karlı, Osmancık Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı.

Osmancık daha önce uzun yıllar AKP’li belediye başkanları tarafından yönetirken, 31 Mart yerel seçimlerinde MHP adayı Ahmet Gelgör belediye başkanlığını kazanmıştı.





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