AKP’li meclis üyesi, CHP’li Kadıköy belediye başkanının konuşmasını engelledi

İstanbul’un Pendik ilçesinde Patnos Spor Kulübü’nün dayanışma gecesine davet edilen Kadıköy Belediye Başkanı CHP’li Şerdil Dara Odabaşı, AKP’li Meclis üyesi İdris Bilici tarafından konuşturulmadı.

Patnosspor için dün Pendik’te yemek yapılıyor. AKP’li Belediye Başkanı Ahmet Cin’den sonra kürsüye CHP’li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara çıkıyor. O an mikrofon kesiliyor. AKP belediye meclis üyesi, Dara’ya “Yemeği ben düzenledim. Siyaset konuşamazsın” diyor. Yakışıyor mu? pic.twitter.com/rynbjFzeLg Reklam

— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) June 16, 2019

BirGün’ün haberine göre, Odabaşı, Pendik belediyesinin AKP’li başkanı Ahmet Cin ve davetlilerin konuşmalarının ardından kulüp yöneticileri tarafından selamlama için sahneye davet edildi.

Odabaşı konuşmak için hazırlanırken önce mikrofonun sesi kesildi ardından da organizasyonun parasının kendileri tarafından ödendiğini söyleyen Bilici, “Siyaset yok, sadece selamlama yapacaksınız” diyerek Odabaşı’nın konuşmasını engelledi.

Bu duruma tepki gösteren misafirler ise salonu terk etti.

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Gazeteci İsmail Saymaz da attığı tweet’te Ağrı’nın Patnos ilçesinin belediye başkanı Emrah Kılıç’ın kendisini arayarak ‘bu saygısızlığı kabul etmediklerini’ söylediğini aktardı: “Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç beni aradı ve şunları söyledi: Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı’na yapılan saygısızlığı kabul etmiyoruz. İlçemizin adının böyle bir saygısızlığa alet edilmesini şiddetle kınıyoruz. Odabaşı’na üzüntülerimi belirttim, ilçemize davet ettim.”