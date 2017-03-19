AKP’li Kuzu’ya göre ‘Hayır’ çıkarsa: Gelecek nesiller mezarda sizi rahatsız eder

‘Başkanlık sistemi’nin yılmaz savunucularından olarak bilinen AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, referandumda ‘Evet’ çıkmazsa, gelecek nesillerin ‘Hayır’ verenleri mezarında rahatsız edeceğini söyledi.

7 Haziran seçimlerinin ardından, “Evet seçim bitti. Millet kararını verdi. Ya istikrar ya kaos dedim; Millet kaosu seçti, hayırlı olsun” sözleriyle hatırlanan Kuzu, ‘başkanlık sistemi‘ni içeren anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ oyunu da hayli ilginç biçimde savundu.

Zonguldak’ta konuşan Kuzu, referandumun ‘kurtuluş günü oylaması’ olduğunu savunup, “Bunun reddi, bu memlekete çoğa patlar. Bilesiniz ki; gelecek nesiller bizleri mezarda yatırmaz. Sürekli gelir, sizi orada rahatsız eder. ‘Neden hayır verdin, bak memleket ne hale geldi. Senin oyun yüzünden geldi’ diye söyler” dedi.

Sistemin bir AKP projesi olmadığını söyleyen Kuzu, MHP’den destek alıp, “Sonuç olarak bu milletin bir milli meselesidir. Elbetteki biz hazırladık. Biz sebep olduk. Doğrudur. İşin içinde biz bulunduk. İki partinin uzmanları bir araya geldi. Biz bu işi kurtardık belki. Ama bunun bizi aşan bir yönü var. Kaldı ki bizimle başlamış bir hareket de değil bu” diye konuştu.

‘Duygusal milletiz’

Anayasa değişikliğini, Türkiye’de koalisyon hükümetleri üzerinden savunan Kuzu, yeni sistemle kuvvetler ayrılığının da güçleneceğini savundu.

Kuzu, şunları söyledi: “Başkanlık sitemiyle birlikte koalisyonlara paydos. Ömür billah. Bu getirdiğimiz model kuvvetler ayrılığının alasını getiriyor. Yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı. Bitti, nokta. Madem kuvvetler ayrılığı güzel bir şeydir. Her gün söylüyor Kemal Bey. Doğrudur, ben de katılıyorum. İşte bunu biz ayırıyoruz. Bugünkü modelde yok bu. Olmadığı için zaten biz bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Bundan sonra da iki başlılığa paydos. Bu modelde başbakan yok. İki kişinin olduğu yerde ‘hır’ çıkıyor. Biz bir de koalisyonları bir arada götürme özürlüyüz. Zorlanıyoruz. Ortaklık yönümüz zayıf bizim. Duygusal milletiz.”