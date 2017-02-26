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AKP’li Kurtulmuş’un ‘Alevi açılımı’: Hazreti Ali’nin doğum gününü Ankara’da kutlayacağız

 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, ‘Alevi açılımı’na yeni bir boyut getirdi: “Hazreti Ali’nin doğum günü olan 21 Mart kutlamasını Ankara’da yapacağız.”

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre İzmir’deki Hazreti Hüseyin Cemevi’ni ziyaret eden Kurtulmuş, Osmanlı İmparatorluğu’nun yaptığı birçok ‘fetihte’ Alevi dergahlarının etkili olduğunu öne sürdü: “Osmanlı ordusunun dirliğinde, düzeninde Alevi Bektaşi dergahlarının fevkalade önemli yeri olmuştur. Toplumsal birliğimizin, dirliğimizin sağlanmasında da önemli yeri olmuştur.”

“Alevi kardeşlerimizin inançlarını, erkanlarını, kendi yollarını öğretecek bu tür dergahlara ihtiyaç vardır” diyen Kurtulmuş, Hazreti Ali’nin doğum günü kutlamasını Ankara’da yapacaklarını vurguladı: “Hazreti Ali’nin doğum günü olan 21 Mart kutlamasını Ankara’da yapacağız. Alevi kardeşlerimizle, yurttaşlarımızla devletin yeniden barışması anlamında olan bir tören olacaktır. Orada da bu geleneği sürdüren büyük kitlelerin bir araya geleceğini ümit ediyoruz.”

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