AKP’li Kurtulmuş’a göre ‘birileri’ TSK’nın sivil siyasetle uyumundan rahatsız

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Hürriyet’in ‘Karargah rahatsız’ haberini, “Birileri TSK’nın sivil siyasetle uyumlu çalışmasından rahatsız” şeklinde yorumladı.

Gazetede önceki gün Hande Fırat imzasıyla, yedi konu hakkında ‘karargah’ın görüşlerini aktaran bir haber yayınlanmıştı. Hürriyet’in ‘Yedi eleştiriye yedi yanıt’ başlığıyla manşetten duyurduğu haber, iç sayfada ise ‘Karargah rahatsız’ başlığıyla sunulmuştu.

Haberde, ‘karargah kaynakları’nın, askere başörtüsü serbestisi getirilmesi ve Akar’ın ‘iktidara yakın görünmesi’ dahil yedi konuyayönelik görüşlerine yer verilmişti.

İktidar yanlısı gazeteciler de, sosyal medya hesaplarından Hande Fırat ve Hürriyet’i yerden yere vurmuştu.

Yaşananların üzerine bir açıklama yayınlayan Hürriyet, ‘linç kampanyası’na maruz kaldığını savunarak suçlamalara ‘iftira ve pespayelik’ diye yanıt vermişti.

Son olarak Başbakan Binali Yıldırım, Hürriyet’in haberine şu sözlerle yüklenmişti: “Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar.”

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Kurtulmuş, Hürriyet’in manşetiyle ilgili soruyu şöyle cevapladı: “Sivil siyasetle TSK’nın uyumlu çalışmasından rahatsız. TSK’nın itibarını yerle bir eden kalkışmadan sonra, TSK’nın itibar kazanarak halkla bütünleşme sürecine girerek başarılı operasyonlar yapmasından birileri rahatsızlık duyuyor. TSK kendi işine odaklanmış vaziyettedir. Türkiye de eski Türkiye değildir. Artık öyle herhangi bir şekilde manşet atarak ne TSK’ya ne hükümete ayar vermek mümkün değildir. Köprünün altından çok sular aktı. TSK da hükümetin, sivil iradenin emrinde görevini yapan Türkiye’nin önemli kuruluşudur. Siyasetin içerisine asla girmeyecektir.”

‘İlk kez olmuyor’

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelişi sırasında direğe çekilen Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Kurtulmuş, şunları söyledi: “Sayın Barzani Türkiye’ye her geldiğinde bu diplomatik uygulama yapıldı. Hem Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin bayrağı hem Irak bayrağı hem de Türk bayrağı, üç bayrak asılmıştır. Önceki uygulamalarda da böyle olmuştur. Diplomasiye de, Irak anayasasına da uygundur. Herhangi şekilde yadırganacak bir şey yok. İlk sefer olmuyor.”

‘Avusturya’yı ilgilendirmez’

Cumhurbaşkanı Tayyih Erdoğan’ın referandum mitingi için ülkeye gelmemesini söyleyen Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz’a da cevap veren Kurtulmuş, açıklamaları hoş karşılamadıklarını belirtti: “Biz nasıl Türkiye’deki seçim çevrelerinde faaliyet yürüteceksek orada da yürüteceğiz. Bunun Avusturyalıları rahatsız etmemesi lazım. Onları ilgilendiren bir durum değildir. Türkiye’deki referandumda Evet mi diyeceksiniz Hayır mi diyeceksiniz. Bu eşyanın tabiatı gereğidir. Demokrasi gereğidir. Bizde de oy kullananlar oluyor. Buna dikkat edilmesi lazım. Türkiye demokrasisine katkı sağlayacak olan bir durumdur”