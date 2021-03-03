AKP’li Kurtulmuş: Seçim barajının düşürülmesi demokrasiye faydalı

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yüzde 10’luk seçim barajının bir anlamının kalmadığını belirterek düşürülmesinin faydalı olacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

İktidarın bir süredir siyasi partiler ve seçim mevzuatına ilişkin değişikliğe gideceği yönünde bilgiler basında yer almıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün değişiklik işareti vermişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de barajın da artık bir anlamının olmadığını düşündüğünü ifade etmişti.

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CNN Türk’e konuşan AKP’li Kurtulmuş, fiili ittifaklarla ilgili kanun yaparak bunların resmileştirildiğini ifade etti.

“Yerel seçimlerde partilerin ittifak yapmasının önü nasıl açılabilir” diye soran Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Daraltılmış bölge… Yüzde 5 olur, 7 olur başka rakam olur… Onlarca insan arasından seçim yapmaktansa küçük siyasal çalışma alanlarının olması lazım. Barajın kıymeti kalmadı. Partiler nihayetinde barajı ittifakla aşıyorlar. Hatta başka bir partinin listesinden seçiliyor.”

AKP’li yönetici, yüzde 10’luk seçim barajının da tartışılması gerektiğini belirterek, barajların da aşağıya çekilmesinin, Türkiye demokrasisi açısından faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi.