AKP’li Külünk çıtayı yükseltti: Millet ittifakı ve Abdullah Gül 15 Temmuz’un siyasi ayağı

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu dörtlü ‘Millet ittifakı’ ve Abdullah Gül için 15 Temmuz’un siyasi ayağı imasında bulundu.

Cumhuriyet’in haberine göre Külünk, FOX TV’de İlker Karagöz’ün Çalar Saat adlı programının konuğu oldu.

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Muhalefete ‘FETÖ’ suçlamasında bulunan Külünk, “15 Temmuz’un siyasi ayağı CHP’nin ittifakıdır” dedi.

İlker Karagöz’ün “Eğer Meral Akşener engel olmasaydı Abdullah Gül de aday olacaktı. O da FETÖ’nün siyasi ayağı mı” sorusu üzerine Külünk şu yanıtı verdi: “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.”

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Külünk sözlerine şöyle devam etti: “Bu ittifakın bir tek temeli var 15 Temmuz’un siyasi ayağını devam ettirmek. 15 Temmuz’da silahlı kanadın başaramadığını şimdi bu dördünü bir araya getirerek bu ittifak üzerinden Türkiye’yi Erdoğansızlaştırmak, Erdoğansız siyaset, Erdoğansız Türkiye hedefine ulaşmak için 15 Temmuz’un devamı olan bir modeldir. 15 Temmuz’da kimlerin ekran başında beklediğini biliyoruz.”