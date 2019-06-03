AKP’li Keçiören belediye başkanı hakkında yolsuzluk iddiası: ‘Ekmeğimizle oynadı’

Ankara’nın Keçiören ilçesinin AKP’li yeni belediye başkanı Turgut Altınok hakkında belgelerle bazı yolsuzluk iddialarında bulundu. İddiaya göre iş insanı Altınok, iş insanı Cengiz Peker’in nikah ve düğün salonları işletmesinde bazı hizmetlerin kendi istediği isme aktarılmasını istiyor. Peker buna karşı geldiği için ise işletme mühürlenmiş. Bayram sonrası 30 düğün de bu nedenle beklemede.

Turgut ALTINOK geldi ve ekmeğimizle oynadı #keciorendezulumvar pic.twitter.com/eoZbuo3SpA Reklam

— Cengiz PEKER (@CengizP06075773) June 2, 2019

Peker, Twitter hesabından bazı belgelerle ve açıklamayla öne sürdüğü iddialarda Keçiören belediyesine bağlı bir arsayı 2017 yılında 15 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle aldığını, burada yaptığı yapının Bengi Royal Düğün Salonu olarak faliyete geçtiğini ve tüm ticari faaliyet haklarının kendisinde olduğunu belirtiyor.

Peker, 31 Mart yerel seçimlerinde gelen yeni AKP’li belediye başkanı Turgut Altınok’un işletmesindeki fotoğraf ve video hizmetlerinin ‘Balkan Dönmez’ isimli şahsa devredilmesi talimatı verdiğini, fakat kendisinin bunu kabul etmediğini, bunun üzerine ruhsatının elinden alınmakla tehdit edildiğini aktarıyor.

Peker’in Twitter paylaşımlarından birinde de Turgut Altınok’un oğullarının Balkan Dönmez’in oğlunun düğününde sağdıç olduğu iddia ediliyor.

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Koskoca belediyeyi peşine takan Balkan DÖNMEZ kim mi ? Arkasında kim var bilemem. Ama bu fotoğraflarda arkasında birileri görünüyor. Hatta birisi düğününde sadıç olmuş. Turgut ALTINOK’un oğulları. Garibanlığın gözü kör olsun şöyle 2 arkadaşım olmadı. #keciorendezulumvar pic.twitter.com/UElbv0fHc4 — Cengiz PEKER (@CengizP06075773) June 2, 2019

Peker açıklamasında şu ifadeleri kullanıyor: “İnşaat için 15 milyon lira harcadım, sözleşmeye göre 15 yıl boyunca ben yürütecektim. Sonra Turgut Altınok belediye başkanı seçildi. İlk icraatlarından biri de bu binadaki fotoğraf ve video gelirlerine göz koymak oldu. Önce emlak müdürü Davut Kaya geldi, fotoğraf işlerini bırakmamı, Turgut Altınok’un bu işleri Balkan Dönmez diye birisine verdiğini söyledi. Şok oldum. Kendisine ‘Yap-işlet-devret yöntemiyle bu binayı bana yaptırdınız. İhale şartnamesine göre bu hak bana ait’ dedim. Kabul etmezsem binayı elimizden alacaklarını, mühürleyeceklerini ve hatta yıkacaklarını söyledi ve gitti.”

Tüm belgelerinin eksiksiz olduğunu ve kapatmaya neden olacak hiçbirşey olmadığını belirten Altınok, sonrasında olanları ise şöyle aktarıyor:

A takımı hergün işyerimizi bastı

“Ardından A-takımı (takım elbiseli bir grup adam) her gün işyerimizi bastı. Ardından İmar Müdürlüğü gelip ‘eksiklikleriniz var’ diyerek binamızı mühürledi. Ardından Zabıta Müdürlüğü işletme ruhsatımız için yazı yazdı. Resmen saldırı altındayız. Şu anda düğün salonlarımız kapalı. Bayram sonrası 30 tane düğün var. Davetiyeler dağıtılmış, tüm hazırlıklar bitmiş. O insanların da en güzel gününü heba ettiler.

Mahkeme kararına uymuyorlar

Savcılık tehdit ve tacizlerden dolayı bana polis koruması verdi. Mahkeme kapatma kararına karşılık yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararını uygulamadılar. Yanlış duymadınız. Mahkeme kapatma kararını kaldırın dedi. Uygulamıyorlar.”