‘AKP’li kaynaklar’ İstanbul için konuştu: Risk yok, yüzde 45-50 bandındayız

Hükümete yakın Türkiye gazetesi, AKP’li kaynakların İstanbul için risk görülmediğini, anketlerde yüzde 45-50 bandında çıktıklarını söylediğini yazdı.

Yücel Kayaloğlu imzalı habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de Mart 2019’da kimin aday gösterileceğini görüştü.

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Haberde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun adının Ankara ve İstanbul için, eski bakanlardan Mehmet Müezzinoğlu’nun adının da Bursa ve yine İstanbul için geçtiği belirtildi.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım da İstanbul’la anılmıştı.

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Haberde, AKP’li kaynakların “Cumhurbaşkanımız, İstanbul için bir risk görmezse, Binali beyi yerinden oynatmaz. Şu anda da AK Parti açısından İstanbul’da bir risk söz konusu değil. Anketlerde 45-50 bandındayız” dediği belirtildi.

Öte yandan üç dönem kuralına takılan belediye başkanlarının büyük bölümünün yeniden aday olmak istediği ve bu niyetlerini genel merkeze bildirdikleri öne sürüldü.