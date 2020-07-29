AKP’li Kavakçı ‘İBB bursu’ paylaşımına dava açıp uzlaşmak için para istemiş

AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın, İstanbul Büyükşehir Beledyesi (İBB) çalışanıyken ABD’ye doktoraya gönderilmesi ve vekilliği sırasında İBB’den maaş almaya devam ettiği yönündeki iddiaya ilişkin habere yorum yapan bir vatandaşa dava açtığı, Kavakçı’nın avukatlarınınsa davayı çekmek için 10 bin lira istediği ortaya çıktı.

Kavakçı iddiayı reddetmişti. İlgili haberlere erişim engeli getirilmişti.

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Sözcü’den Deniz Zeyrek’in haberine göre M.S.Ç. adlı vatandaşın iddiayı haber yapan Yol TV’nin Facebook paylaşımına getirdiği eleştirel yorum üzerine kapısına polis geldi.

M.S.Ç.’ye aynı paylaşımın altında özür dilemezse sorun olacağı söylendi. Bunu yapmasına rağmen soruşturma ilerledi. Sonrasında Kavakçı’nın avukatlarının M.S.Ç.’ye ulaşarak, “10 bin lira vermezsen dosya mahkemeye gider” dediği belirtildi. Gazeteci Zeyrek, bu bilgiyi uzlaşma dosyasına ulaşarak doğrulattığını ifade etti.

Söz konusu davaya ilişkin bilgileri Zeyrek’e ulaştıran M.S.Ç.’nin arkadaşı, olayı şöyle anlattı:

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“Ravza Kavakçı Kan ile ilgili bir sosyal medya paylaşımının altına yorum yapmış. Polis gelmiş ve özür dilemezse sorun olacağını söylemiş. O da aynı yere özür mesajı yazmış. Bir süre sonra uzlaştırma için avukatlar gelmiş ve ‘10 bin lira verirseniz uzlaşma ile dosyayı kapatırız’ demişler. Arkadaşım altı aydır işsiz. Hasta bir kızı var ve o parayı vermesi imkansız. Zaten, yazdığı şey de hakaret değil. Ablası Merve Kavakçı’ya TBMM’de o muamele reva görülürken hüngür hüngür ağlamış, yıllarca bu işin mücadelesini vermiş biri olarak, özür de dilendiği için belki meseleyi kapatır diye Ravza hanımın danışmanı ile temasa geçtim. Ancak kendisi danışmanı aracılığıyla ‘Avukatımla konuşsunlar artık’ mesajını iletti. Dosya mecburen mahkemeye gidecek.”

Facebook’taki yorum

Davaya konu olan paylaşımsa Yol TV’nin bir haberine dayanıyor.

M.S.Ç., Yol TV’nin Facebook hesabında paylaşılan ‘AKP’li Ravza Kavakçı’ın İBB’de işe girip aynı gün aldığı burs ile ABD’ye gitmesine, ABD’de iken de çalışmamasına rağmen maaş almasına dair yapılan tüm haberlere mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi’ haberinin altına “Hırsızlık, yolsuzluk artık suç değil. Bunları ortaya çıkaran suçlu sayılıyor” yorumunu yaptı.

Bunun üzerine M.S.Ç. hakkında işlem başlatıldı. M.S.Ç. polisin talebi üzerine daha sonra aynı paylaşımın altına “Olumsuz yorum yaptığım için özür dilerim. Eleştiri yapmanın yasak olduğunu bilmiyordum kusura bakmayın” ifadelerini ekledi.

Buna rağmen, dosya işleme konarak, uzlaştırmacı Mehmet Ali Kortak’ın önüne geldi. Kortak da Ravza Kavakçı’nın gönderdiği uzlaştırma teklifini M.S.Ç.’ye iletti.