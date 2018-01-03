AKP’li Karacan 80 milyona fatura çıkardı: Hepimizin cumhurbaşkanına borcu var

AKP Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türkiye’de herkesin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a borçlu olduğunu savundu.

Nevşehir’de partililere hitaben yaptığı konuşmada 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendiren Karacan, 2019’da giden süreçte tüm AKP’lilerin dava neferi olarak sahada olması gerektiğini söyledi: “Bu memleketin geleceğine AK Parti kadroları ile hizmet etmek istiyorsak hesabı kenara bırakıp Allah rızası için memleket uğruna hizmet etmemiz gerekiyor” dedi.

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Orta yaşın üstündekilerin Türkiye’nin nereden nereye geldiğini bildiklerini belirten Karacan şöyle devam etti: “Türkiye’nin elde etmiş olduğu imkanlardan dolayı hepimizin cumhurbaşkanımıza borcu var. Hepimiz şapkamızı önümüze koyup 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanımızın nasıl elini rahatlatabiliriz diye düşünüp çalışmalıyız.”