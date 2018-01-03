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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Karacan 80 milyona fatura çıkardı: Hepimizin cumhurbaşkanına borcu var

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türkiye’de herkesin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a borçlu olduğunu savundu.

Fotoğraf: DHA

Nevşehir’de partililere hitaben yaptığı konuşmada 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendiren Karacan, 2019’da giden süreçte tüm AKP’lilerin dava neferi olarak sahada olması gerektiğini söyledi: “Bu memleketin geleceğine AK Parti kadroları ile hizmet etmek istiyorsak hesabı kenara bırakıp Allah rızası için memleket uğruna hizmet etmemiz gerekiyor” dedi.

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Orta yaşın üstündekilerin Türkiye’nin nereden nereye geldiğini bildiklerini belirten Karacan şöyle devam etti: “Türkiye’nin elde etmiş olduğu imkanlardan dolayı hepimizin cumhurbaşkanımıza borcu var. Hepimiz şapkamızı önümüze koyup 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanımızın nasıl elini rahatlatabiliriz diye düşünüp çalışmalıyız.”

 

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