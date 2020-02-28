AKP’li kadın vekiller İstanbul Sözleşmesi’nin ‘gözden geçirilmesi’ne karşı

AKP’li kadın milletvekilleri, İstanbul Sözleşmesi’nin ‘gözden geçirileceğini’ söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, ‘sözleşmeyle ilgili kamuoyunda yanlış algı yaratılmaya çalışıldığını’ anlattı.

BBC Türkçe’nin haberine göre AKP’li kadın milletvekilleri, özellikle muhafazakar çevrelerde ve partili erkek milletvekillerinin ‘aile yapısını bozduğu’ eleştirilerini yönelttiği İstanbul Sözleşmesi’ni savundu.

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İktidarları döneminde, kadın hakları konusunda yapılan önemli düzenlemeler olduğunu ve bunlardan geri adım atılmaması gerektiğini belirten milletvekilleri, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nin ilk imzacısı olduğunu anımsattı.

Bir milletvekili, sözleşmenin ve yasanın getirdiği özgürlüğün ‘boşanmaları artırdığı, evlilik oranlarının düşmesine neden olduğu’ iddiasının doğru olmadığını belirtirken, sözleşmenin özellikle kadına yönelik şiddetin önlenmesine katkılarına ilişkin bilimsel ve istatistiksel bilgileri paylaştı.

Nafakada görüş ayrılığı

Toplantıda ayrıca, yeniden yasal düzenleme yapılması tartışılan ‘nafaka‘ konusu da gündeme geldi. Bu konuda bir araştırma verisi paylaşılarak, araştırmaya katılanların yarısının halen uygulanmakta olan ‘süresiz nafaka’yı, diğer bölümünün ‘süreli nafaka‘yı savunduğu ifade edildi.