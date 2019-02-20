AKP’li kadın vekil, polis tacizini ‘telaştan kaynaklı hareket’ diye yorumladı

AKP Grup Başkan Vekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, bir kadın öğrencinin polisin cinsel saldırısına maruz kalmasına ilişkin, “Bir telaş içerisinde, bir kişiyi arabaya yerleştirmeyle alakalı telaşın verdiği yanlış bir hareket“ dedi.

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) Ankara’da 16 Şubat’ta eylem düzenlemiş, polis pankart açan üç kişiye müdahale edip gözaltına almıştı. Sivil polislerden biri, gözaltı sırasında Demirel’i taciz etmekle suçlanmıştı. Emniyet taciz iddiasını yalanlamıştı.



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Gazete Duvar’ın haberine göre mecliste yaptığı konuşmada, AKP’li Zengin, görüntülerde ‘özensizlik içinde bir tavır‘ olduğunu söyleyerek, “Keşke orada bir kadın polis olsaydı, onlar müdahil olsalardı” dedi.

AKP’li vekil ayrıca polisin ‘tacizci‘ olarak itham edilmesine de ‘asla tahammüllerinin olmayacağını‘ belirtti.