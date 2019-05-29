AKP’li isim de rahatsızmış: İmamoğlu’na video kampanyası Elif Keleş’in işi mi?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya konuşan bir AKP’li, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun “İstanbul’u terör örgütleriyle birlikte yönetiriz” diye sunulan videodan kendilerinin de rahatsız olduğunu söyledi.

Elif Şahin Keleş

AKP’li ismin videonun hazırlanması konusunda işaret ettiği isim ise AKP İstanbul yöneticilerinden Elif Şahin Keleş.

Reklam

İmamoğlu HaberTürk kanalında katıldığı programda ”PKK’ya FETÖ’ye ve özellikle yabancı basının Türkiye üzerine İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı, konuştuğu meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu?” yolundaki soruya ”Ne olabilir ki? Gelin Türkiye’yi hep beraber yönetelim sayın cumhurbaşkanı, 24 Haziran’da yetki almış sayın AK Partililer…” diye yanıt vermiş, ancak o anlar “Gelin Türkiye’yi hep beraber yönetelim” cümlesinden sonrası kesilerek sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu. Video halen AKP’li yayınlarda İmamoğlu’nun İstanbul’u örgütlerle beraber yöneceğini söylediği şekilde sunuluyor.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı dolaşıma sokulan videoyla ilgili bir AKP’linin kendisini arayıp aktardığı bilgiyi yazdı. Ekrem İmamoğlu’na yapılanlardan rahatsız olduğunu dile getiren AKP’li ismin söylediklerini Altaylı şöyle aktardı:

“O videoyu hazırlayan hanımefendinin kim olduğunu bütün İstanbul teşkilatı biliyor. Ve çok ayıp ediyorlar. Bu videoyu hazırlayan E.K hanım. İl örgütüne bir şekilde girdi. Hatta bir ara Tanıtım ve Medya İlişkileri Başkanlığında görevlendirildi. Tepki üzerine oradan alındı fakat ilde görevi sürüyor. Şunu bil ki, bu Pelikan taktikleri partide ciddi rahatsızlık yaratıyor.”

Reklam

Altaylı, kendisinin “Engelleyin o zaman” demesi üzerine AKP’li ismin şöyle dediğini de yazı: “Engelleyemiyoruz. Çok çirkin işler yapıyorlar. Eskiden, Milli Görüş döneminde bize yapılanların daha beterini şimdi bunlar yapıyor. Bunun vebali var”

Yazıda geçen E.K.’nun rumuzu, kesilmiş videoyu ilk yayınlayanlardan biri olan AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Elif Şahin Keleş’i işaret etti.

Keleş tepkilerin ardından Twitter’dan “Eşimden kardeşime, annemden babama çevremdeki herkes taciz altında” diye yazdı.

Keleş ayrıca şunları yazdı: ” 1) Videoyu ilk ben paylaşmadım, tek ben de paylaşmadım. Paylaşan birinden alıntıladım. 2) Üzgünüm ama video montaj falan değil yayından bi kesit, çok gerçek. 3) Hiç bir hakaret yanınıza kalmayacak, hepsini avukatımız takip ediyor. Hukuk önünde hesaplaşacağız.”