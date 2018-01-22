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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li ilçe başkanı silahlı pozunun arkasında: Reisin çağrısına bakar

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AKP’li ilçe başkanı, Afrin’e yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin uzun namlulu silahlarla verdiği pozla ilgili, “Reisin çağrısına bakar, koşa koşa gideriz” dedi.


Kocaeli Karamürsel AKP İlçe Başkanı Recep Demirel, Twitter’dan paylaştığı uzun namlulu silahlarla fotoğrafını tepkilerin ardından silmişti.

karamursel.tv’den Ercan Buber’in “Neden böyle bir fotoğraf çektirdiniz?” sorusunu yanıtlayan Demirel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı işaret ederek “Reisin çağrısına bakar, koşa koşa gideriz” dedi.

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