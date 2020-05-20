AKP’li il yöneticisine tek kurumdan dört yılda 130 ihale

AKP Gaziantep İl Yönetim Kurulu üyesi Ali Uncuoğlu’nun ortak olduğu Arge Grup Bilişim şirketinin, Maliye ve Hazine Bakanlığı’na bağlı Devlet Malzeme Ofisi Gaziantep Bölge Müdürlüğü’nden son dört yılda yaklaşık 130 ihale aldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre 2015 – 2019 arasında açılan bu ihalelerin toplamı yaklaşık 10 milyon lirayı buldu.

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Buna göre, ihalelerin neredeyse tümünün istisnai durumlarda kullanılan ‘davet’ yöntemiyle yapıldığı belirtildi. Bu ihalelerde davet edilen tek şirketse Arge Grup Bilişim oldu.