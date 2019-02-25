AKP’li il başkanı devlet korumasındaki kadınları ifşa etti

Çanakkale AKP İl Başkanı Gültekin Yıldız’ın eşi Şerife Ersoy Yıldız ve AKP’li belediye meclis üyesi Huriye Doğancı, devlet korumasındaki kadınların yaşadığı konukevini ziyaret edip yasak ve tehlikeli olmasına rağmen ziyaretin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Fotoğraf: Sözcü

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmeliğe göre konukevine ziyaretçi kabul edilemiyor ve kalanların fotoğrafları yayınlanamıyor.

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Sözcü’den Mehmet Andaç’ın haberine göre Yıldız ve Doğancı, 31 Mart seçimleri öncesinde ev ziyaretleri yapıyordu. İkili daha sonra yasak olmasına rağmen devlet korumasındaki kadınların yaşadığı ve gizliliğin esas olduğu konukevini ziyaret etti.

Yıldız ziyareti sosyal medyada şu ifadelerle paylaştı: “…… Mahallesinde yaptığımız ev ziyaretlerimizden. Devlet koruması altındaki mağdur kadın evlerine giderek bir nebze olsun destek olmaya, gönüllere girmeye çalışıyoruz.”