AKP’li Göktaş’tan ‘ilahi’ vaat: Erdoğan’a oy verin, cennetin anahtarını alın

Şanlıurfa’da Eyyübiye belediye başkanlığına aday adaylığını açıklayan AKP’li Mustafa Göktaş “Erdoğan’a oy verdikten sonra cennetin anahtarı cebinizdedir, bunu iyi bilin” dedi.

Şanlıurfa Olay’dan Aziz Budak’ın haberine göre, Göktaş, partisinin Karaköprü adayı Metin Baydilli’ye destek olduğu bir organizasyonda açıklamalarda bulundu.

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AKP’li aday şunları söyledi: “Analarım, bacılarım, Allah için peygamber için Metin Baydilli’ye destek çıkın. Benim 32 devlet gezdim. Sudan’a gittim, polisler beni kapıda karşıladı. Beni Erdoğan vatandaşı olarak karşıladılar, alıp Ömer Beşir’in yanına götürdüler. Orada bir ay kaldım. Türkiye’nin 81 ili ve ilçesi… 31 Mart’ta AK Parti’ye oy verin, Erdoğan’a oy verin. Erdoğan’a oy verdikten sonra cennettin anahtarı cebinizdedir. Bunu iyi bilin.”

Daha önce de AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, partisinin Sivas belediye başkan adayı Hilmi Bilgin’e oy isterken ‘cenneti’ vadetmiş ve Bilgin’e oy vermenin ‘Ruz-i mahşerde (kıyamet günü) beraat belgesi (kurtuluş)‘ olacağını söylemişti.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar da Şanlıurfa’daki seçim konuşmasında, “Oyunuzu bize verirseniz, mahşerde Allah size hiçbir hesap sormayacak” diye konuşmuştu.