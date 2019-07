AKP’li Göksu: İmamoğlu yönetimi bahane üretmesin, enkaz menkaz yok

İstanbul’un AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul belediyesinin borcu olmadığını söyleyerek mevcut yönetimi ‘bahane üretmekle’ suçladı.

Sözcü’den Deniz Zeyrek’e konuşan Göksu, Ekrem İmamoğlu yönetiminin belediyenin çok ciddi borçları olduğu iddialarına ilişkin ‘tablonun anlatıldığı gibi olmadığını’ savunarak “Belediyenin kaynak üretme alanları da var. Enkaz menkaz yok bu şehirde. Şimdiden bahane üretmesinler” dedi.

‘1.7 milyar lira avans alındı ama bu ilk defa olmuyor’

İstanbul valisinin vekaleten yönettiği 51 günlük sürede 1.7 milyar liranın avans olarak alınıp kullanıldığı iddiası da sorulan Göksu, İmamoğlu’nun ‘Türkiye tarihinde ilk’ ifadesinin gerçeği yansıtmadığını, belediyenin her zaman avans alabileceğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul’un her ay ortalama 1.5 milyar TL hakedişi (Belediyeye iş yapan şirketlere ödenmesi gereken para) var. Her ay kasaya giren paranın yaklaşık 1.5 milyar lirası sistemdeki tarih silsilesine göre alacaklı şirketlere ödenir.”

‘İSKİ’ye İGDAŞ’a borç yok, bunun adı emanet’

Göksu, belediyenin mali durumuna dair de şunları söyledi: “İstanbul’un konsolide bütçesi 59.5 milyar lira. İBB bütçesi ise 23.8 milyar.

Konsolide borç 29.8 milyar tl. Borcun 6.2 milyarı İSKİ (4.02 milyar) ve İGDAŞ’a (2.2 milyar). Aslında borç değil emanet. Faiz yok, geri ödeme baskısı yok.”

‘Yıllık borç 890 milyon lira’

Geriye 17 milyar lira borç kaldığını, bunun da vadesinin 2036 yılı olduğunu ve yıllık borcun 890 milyon lira olduğunu ifade eden Esenler belediye başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Tahakkuk etmiş, yani zamanında ödenememiş borç 5.8 milyar lira. Kamu kurumlarında gecikme sekiz ay civarında olur. İBB’de beş ay. (CHP’liler) Bütçeyi söylerken İBB bütçesini söylüyorlar, borcu söylerken konsolide borcu söylüyorlar. İBB, kredibilitesi en yüksek kamu kurumlarından biri.”