AKP’li gazeteye göre Yıldırım’ın sıkıntısı protokol: Şahsa özel yasa düşünülüyor

AKP’de ismi İstanbul büyükşehir belediyesi başkan adaylığı için öne çıkan Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın seçilmesi halinde protokoldeki alacağı yerle ilgili sıkıntı oluştuğu ve bu sıkıntının giderilmesi için formül arandığı dile getiriliyor.

Türkiye’den Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, AKP içinde, Meclis başkanlığı ve başbakanlık yapmış birinin, belediye başkanı olduktan sonra protokolde bakan, milletvekilli ve hatta şu anda emrinde çalışan bazı bürokratlardan geriye düşmesinin doğru olmayacağı değerlendirmesi yapılıyor.

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Ankara’da uygulanan devlet protokolünde yer olmayacak olan Yıldırım, Ankara dışı illerde uygulanan mevcut protokol listesine göre de İstanbul’da vali, TBMM üyeleri, mahalli en büyük komutan, general, amiral ve garnizon komutanının arından dördüncü sırada yer alacak.

Formüller aranıyor

Bu kapsamda, AKP’li hukukçuların ‘protokol sıkıntısı’nın aşılması için farklı formüller gündeme getirdiği kaydedildi.

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AKP’li kaynakların, iddia edildiği gibi Yıldırım’ın seçimlerden sonra ‘cumhurbaşkanı yardımcısı’ yapılacağı reddettiği belirtilirken, bunun yerine protokol düzeninde değişikliğe gidileceği ifade edildi.

Buna göre, ‘protokol sıkıntısı’nda öne çıkan formülde idari bir kararla yeni bir protokol düzeniyle, Yıldırım’ın ‘son başbakan ve eski Meclis başkanı’ sıfatlarına uygun bir konuma getirilmesi düşünülüyor.

Büyükşehir başkanlarına protokol düzenlemesi

Buna ilişkin Millet’ten Şebnem Hoşgör’ün haberine göreyse, valiler ile büyükşehir belediye başkanlarının protokolde eşit statüye getirilip eski Meclis başkalarının da protokol listelerine dahil edilmesine yönelik bir düzenleme yapılması gündemde.

Yıldırım ‘rahatsız’

Yıldırım’ın İstanbul büyükşehir belediye başkanı olması halinde, idari bir kararla cumhurbaşkanı dışında kimseyi karşılamak veya uğurlamak zorunda kalmayacağına yönelik de adım atılabileceği de belirtildi.

Habere göre, Yıldırım konunun ‘kişisel bir talep gibi’ algılanmasından rahatsızlık duyarken, üzerinde taşıdığı ‘son başbakan ve Meclis başkanı’ sıfatının belediye başkanlığının gölgesinde kalmasını istemiyor.