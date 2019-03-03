AKP’li gazetede ‘Erdoğan’ın vaatleri’ analizi: Önceki durum aranır hale gelmiştir

AKP’ye yakın Yeni Şafak gazetesinde yapılan değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim sonrası için duyurulan ilk 100 günlük icraat vaatlerinin ezici çoğunluğunun yerine gelmediği tespiti yapıldı.

Fotoğraf: DHA

Yeni Şafak’tan Ahmet Ünlü bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 3 Ağustos 2018 tarihinde duyurulan ‘100 Günlük İcraat Programı‘nın sonuçlarını analiz etti. Analize göre, 100 günü kapsayan icraat adımlarının birçoğu havada kalırken, gerçekleşen en somut vaadin ‘bekçi alımı’ sözü oldu.

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Yeni Şafak yazarının programa dair tespitleri ise şöyle:

Bakanlıkların teşkilatlanması

100 Günlük İcraat Programında geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması ve 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılmasıydı.

Ancak, gelinen süreçte birçok bakanlık hala teşkilatlanmasını tamamlayamadığı gibi, bazı bakanlıkların da tekrar ayrılması dahi konuşulmaya başlandı.

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Daire başkanı ve üstü atamalar

Anlaşıldığı kadarıyla bütün bakanlıklar 100 gün içerisinde daire başkanı ve üstü atamalarını tamamlayacaktı.

Birçok bakanlıkta hala atama süreci devam ediyor. Hatta önceki durum dahi aranır olmaya başlanmıştır.

Bunun yanısıra, bakanlıklardaki bakandan sonraki kişi sayısının fazlalığı ve hiyerarşik eşitliği sistemde tıkanıklık oluşturmaya başlamıştır.

En düşük emekli aylığı 1000 TL’ye çıkarıldı

Programda yer alan en düşük emekli aylığının 1000 TL’ye çıkarılacağı taahhüdü hayata geçirildi. Emekli aylıklarının ek ödeme dahil 1000 TL’nin altında olamayacağı hüküm altına alınarak eylem sonuçlandırılmıştır.

Sosyal yardım istihdam ilişkisi güçlendirilecekti

Programa göre, sosyal yardım alan vatandaşların istihdama yönlendirilerek sosyal yardım- istihdam bağlantısının güçlendirilmesine yönelik 100 gün içerisinde somut adım atılacağı taahhüdü önemli bir aşamaydı.

Şu ana kadar somut bir adım atılamamıştır.

İşsizlik ödeneğinin ödenme şartları esnetilecekti

Son dönemde işsizlik ödeneğinden istihdam artışına yönelik olarak yapılan harcamalar oldukça artmıştır. İşte bu noktadan hareketle işsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarının esnetilmesi oldukça önemlidir.

Bu esnekliğin sadece 12.500 kişiyi kapsayacağı dikkate alındığında esnekliğin sınırlı tutulduğu anlaşılmaktadır.

Üniversite mezunlarına iş imkânı sağlanacaktı

Programda üniversite mezunu gençlerin işgücü piyasası ile tanıştırılması için 5 bin gencin ‘İşe İlk Adım Projesinden’ yararlandırılması amaçlanıyordu.

İş-Kur tarafından ‘İşe İlk Adım Projesi Uygulama Usul ve Esasları’ yürürlüğe konulmuştur. Katkı sağladığı düşünülen projenin 2019 yılında da uygulanması bekleniyor.

47 bin 773 güvenlik personeli alınacaktı

Geçen süre zarfında çok sayıda çarşı ve mahalle bekçisi ile güvenlik personeli alımı yapılarak belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

Stratejik kurumlarda istihdam için 500 öğrenci yetiştirilecekti

Programda ülkenin stratejik kurumlarında istihdam edilmek üzere yurt dışına 500 öğrenci gönderilmesi hedefi yer alıyordu.

Basına da yansıdığı kadarıyla yurt dışına çok sayıda nitelikli insan gitmiştir

Şu ana kadar son derece nitelikli ve yetişmiş bu insanların yurtdışına niçin çıktıklarına ilişkin bilimsel bir araştırma yapılıp yapılmadığını duymadık.

Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakati güçlendirilecekti

Programda profesyonel eğitim yöneticiliği sistemine geçilmesinin hedeflendiği anlaşılıyor. Aynı zamanda mevcut eğitim yöneticilerinin profesyonel olmadığının kabulünün oldukça iddialı bir eylem olduğunu düşünüyoruz.

Ayrıca, programda öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirecek çalışmaların başlatılması hedefleniyordu. Ancak, şu ana kadar somut bir proje duymadık.

MEB’de ‘Büyük Veri’ sistemi kurulacaktı

Programda ‘Milli Eğitim Bakanlığının mevzuatını, çalışma planlarını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak üzere ‘Büyük Veri‘ sistemi kurulması’ hedefine yer verildiğini görüyoruz.

MEB’in bu hedefle mevcut sistemini ıslah mı edeceği yoksa olmayan bir şey yaparak 100 günde rekora mı imza atacağı anlaşılamıyordu. Nitekim şu ana kadar somut bir adım atılamamıştır.