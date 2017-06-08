AKP’li Fatih belediyesinin ‘kayıp’ iftar yemeklerine soruşturma izni: İddialar ciddi

Mahkeme, AKP’li Fatih belediyesinin ihaleyle aldığı iftar yemekleri sayısının faaliyet raporundaki verilerle çelişmesi sonucu ortaya çıkan ‘kayıp’ iftar yemeklerine ilişkin iddiaların soruşturulmasını istedi.

AKP’li Fatih belediyesinin aldığı ihale kaydında, belediyenin yaklaşık 3 milyon TL sözleşme bedeliyle 120 bin adet pakette sıcak iftar yemeği aldığını ortaya konarken, geçen yıl hazırlanan belediye faaliyet raporunda Ramazan ayının belli günlerinde toplam 16 gün, 15 değişik yerde 62 bin 600 adet, sokak iftarı, 27’inci günde protokole 750 kişilik iftar verildiği belirtilmişti.

Belediye yöneticileri iftar yemeklerinin ‘sehven yazılmadığını’ savunmuş, CHP’li meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu, “57 bin 400 adet sıcak iftar yemeği ne oldu” diyerek durumu yargıya taşımıştı.

Fatih kaymakamlığı da belediyenin savunmasına istinaden soruşturma izni vermemişti.

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre kaymakamlığın belediye yetkilileri hakkında soruşturma izni vermemesiyle ilgili kararı bozan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi, ‘dosyanın işleme konulmamasını’ yasalara aykırı buldu.

Daire kararında şöyle dendi: “İhbar edilen hususun soyut ve genel nitelikte olmadığı ve olayın somut olarak belirtildiği görülmekte olup, ciddi iddialara dayanan konu hakkında ön inceleme yaptırılıp, ön inceleme raporu düzenlettirilip, suç tespit edilmesi halinde, failler de tespit edilerek, bunlar hakkında yetkili merci tarafından soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine karar verilmeliyken, dosyanın işleme konulmamasına ilişkin kararda usul ve yasaya uyarlılık görülmemiştir.”