AKP’li eski Çorum belediye başkanı kreş parasıyla Kuran kursu yaptırmış

Çorum’un AKP’li eski belediye başkanı Muzaffer Külcü döneminde kreş yapımı için alınan ihaleyle 477 bin TL harcanarak Kuran kursu yaptırıldığı ortaya çıktı.
BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Çorum belediye meclisinin CHP’li grup başkan vekili Tuncay Yılmaz, kreş yapılacağı iddia edilen yere Kuran kursu inşa edilmesine tepki gösterdi.
İhale dosyasında kreşin ‘Çorum Merkez, Buharaevler Mahallesi’nde bulunan Hz. İbrahim Cami giriş katı‘ndaki 612 metrekarelik bölüme yapılacağı belirtildi.
Yılmaz: Kreşi bulana altın vereceğim
CHP’li Yılmaz ayrıca kreşle ilgili şu ‘vaat‘te bulundu: “Çorum Belediyesi’nin neredeyse iki lüks daire parası ödeyerek ‘yaptırdığı’ kreşi bulan ilk 10 kişiye Cumhuriyet altını vereceğim. Yurttaşlar, üzerinde ‘Çorum Belediyesi Kreşi’ yazan bu kreşi bulduğunda Cumhuriyet altınını alacak.”