AKP’li eski belediye başkanına ‘rüşvet’ ve ‘ihalede usulsüzlük’ten yeniden yargılama

AKP’de ‘metal yorgunluğu’ süreci kapsamında geçen yıl istifa ettirilen Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, beraat ettiği ‘irtikap’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ davasında yeniden yargılanacak

Fotoğraf: DHA

Külcü ile birlikte ‘FETÖ üyeliği’ suçlaması ile yargılanan AKP’li belediye meclis üyesi Ahmet Özler ve Abdülaziz Layık, belediye başkan yardımcısı Alper Zahir ile birlikte dokuz kişiye 2012’de dava açılmıştı. Dava 2013’te beraatle sonuçlanmıştı.

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Gazete duvaR’dan Elvan Yılmaz’ın aktardığına göre, beraat kararına itiraz üzerine Yargıtay’da gözden geçirilen dosya ile ilgili dokuz kişi hakkında yeniden yargılama kararı verildi.

Hakkında 42 yıla kadar hapis istenen iddianamede Külcü’nün kazandığı ihale nedeniyle açıktan para istediği ve olumsuz yanıt aldığı firma sahibiyle yaptığı konuşmalar, istenen paraların tehdit sonucu firmaya çeklerle ödetildiği, ödemeye başta yanaşmayan firmanın işlerinin engellendiğine dair ses kayıtları yer almıştı. Davada ses kayıtları delil sayılmamıştı.